POL-NB: Diebstahl einer KTM in Neubrandenburg - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) - Am 26.03.2021 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr ein in der Neubrandenburger Bernhardstraße abgestelltes Kraftrad KTM 690 LC4. An dem schwarz-weiß lackierten Motorrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen NZ-A 53 angebracht.

Der Wert der KTM beträgt etwa 3.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder aber zum Verbleib des entwendeten Kraftrades geben können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg (Tel. 0395 5582 5224), an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



