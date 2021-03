POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer KTM

Stavenhagen (ots) - In der Nacht vom 24.03.2021 zum 25.03.2021 ist es in Stavenhagen zum Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke KTM gekommen. Die entwendete KTM stand auf dem Parkplatz eines Hinterhofes in der Neuen Straße in Stavenhagen. Der besagte Parkplatz ist mit einer Schranke gesichert, wobei allerdings etwa ein Meter Platz ist, damit Fußgänger und zweirädrige Fahrzeuge den Parkplatz frei betreten und verlassen können.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die mit einer Lenkradsperre gesicherte KTM entwendet. Die entwendete KTM EXC-2T ist 14 Jahre alt, orange und hat einen Wert von ca. 3.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 24.03.2021 zum 25.03.2021 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Neuen Straße in Stavenhagen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



