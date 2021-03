POL-SN: Person nach Fenstersturz verstorben

Schwerin (ots) - Bei einem Fenstersturz in der Hermannstraße wurde in der heutigen Mittagszeit ein 36-jähriger Mann tödlich verletzt.



Ein hinzugerufener Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Person feststellen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.



Der betroffene Bereich in der Hermannstraße war für die Zeit des Rettungs- und Polizeieinsatzes voll gesperrt.



