POL-ANK: Hoher Sachschaden nach Graffitischmiererei auf Museumsgelände

Peenemünde (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht - in der Zeit vom 24. März, 22.00 Uhr, bis zum 25. März 2021, 06.00 Uhr - zwei Großexponate auf dem Gelände eines Museums in Peenemünde mit Graffiti beschmiert. Bei den beiden Exponaten handelt es sich um historische Waggons. Die Täter verursachten mit ihrem Schriftzug "FiRSt HiT!" einen Gesamtschaden von 40.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



