POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Sternberg (ots) - Nach einem Körperverletzungsdelikt am Mittwochabend in Sternberg ermittelt die Polizei jetzt in diesem Fall. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen gegen 19:20 Uhr zwei junge Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße einen 40-jährigen Mann ohne erkennbaren Grund mit Fäusten und Tritten traktiert haben. Ein Zeuge griff in das Geschehen ein, worauf die beiden Angreifer zunächst verschwanden. Auch das Opfer entfernte sich nach dem Vorfall. Es konnte jedoch am Donnerstagmorgen durch die Polizei namentlich bekannt gemacht werden. Die beiden deutschen Tatverdächtigen - ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Heranwachender - kehrten später zum Ort des Geschehens zurück und konnten dort durch die Polizei gestellt werden. Beide waren alkoholisiert. Die Polizei nahm gegen die beiden mutmaßlichen Angreifer eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und übergab den minderjährigen Tatverdächtigen anschließend seiner Mutter.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell