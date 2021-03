POL-HST: Ermittlungserfolg - Kriminalpolizei klärt mehrere Fälle von Graffitischmierereien in Stralsund auf

Stralsund (ots) - Vier deutsche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im dringenden Tatverdacht, seit Dezember 2020 eine Reihe von Sachbeschädigungen durch Graffiti in Stralsund begangen zu haben. Dabei hatten die Jugendlichen hauptsächlich Parkhäuser im Bereich der Altstadt im Fokus. Der Kriminalpolizei in Stralsund ist es gelungen, die zunächst unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren und ihnen eine Reihe von Sachbeschädigungen zuzuordnen.



Bei den mindestens 16 Taten entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 6.000EUR. Am 24.03.2021, wurde durch die Ermittler des Kriminalkommissariats Stralsund bei dem 17-jährigen Hauptverdächtigen ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stralsund realisiert. Infolgedessen wurden mehrere Beweismittel wie Farben und Lacke gefunden und beschlagnahmt. Der 17-Jährige wurde im Anschluss wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Ermittlungen werden indes noch weitergeführt.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei erneut darauf hinweisen, dass es sich bei nicht genehmigten Graffiti nicht um Kunst, sondern Straftaten handelt, für die eine Freiheits- oder Geldstrafe verhängt werden kann. Außerdem sollten die Verursacher damit rechnen, dass sie für die Kosten der Beseitigung aufkommen müssen.



Weiterhin wird auch auf das lokale Präventionsprojekt - Sta(tt)dt gestalten aufmerksam gemacht:



https://www.kriminalitaetspraevention.de/wp-content/uploads/GraffitiMerkblatt052017-2.pdf



weitere Informationen zu illegalen Graffiti unter:



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti/



