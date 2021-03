POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Mädchen

Dargun (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 24.03.2021 vermissten 12-jährigen Mädchen aus Dargun können eingestellt werden.



Die 12-Jährige konnte am heutigen Morgen wohlauf an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung. Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.



