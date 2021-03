POL-NB: Drei Täter nach Schmierereien in Waren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gestellt

Waren (ots) -



Am 24.03.2021 um 21:30 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei

in Neubrandenburg der Notruf eines aufmerksamen Bürgers ein. Dieser

teilte mit, dass gerade drei männliche Personen das Sparkassengebäude

am Schweriner Damm in Waren mit Graffiti beschmieren. Der sofort

eingesetzten Funkstreifenbesatzung des PHR Waren gelang es, drei

Tatverdächtige, auf die die Personenbeschreibung des Zeugen passte,

in Tatortnähe festzustellen. Die Tatverdächtigen Deutschen im Alter

von 19, 20 und 28 Jahren wurden zur Feststellung ihrer Identität zum

Polizeihauptrevier Waren verbracht. Bei der Durchsuchung der Personen

wurden Farbstifte (Marker) festgestellt, die auch zu den Farben der

Graffiti passten. Beschmiert haben die Tatverdächtigen einen

Verteilerkasten an der Stirnseite der Müritzsparkasse mit zwei

Schriftzügen und die Bushaltestelle gegenüber der Sparkasse mit

mehreren Schriftzügen und Zahlen. Der Sachschaden beläuft sich auf

ca. 500,-Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachtes der Sachbeschädigung aufgenommen. Nach der

Identitätsfeststellung wurden die drei Tatverdächtigen aus der

Polizeidienststelle entlassen.



