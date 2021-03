POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall in der Nähe von Burg Stargard, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



In einem Waldstück bei Kreuzbruchhof, in der Nähe von Burg Stargard,

kam es am 24.03.2021, gegen 13:30 Uhr zu einem tödlichen

Arbeitsunfall.

In dem Waldstück wurden betriebliche Baumfällarbeiten durchgeführt.

Dabei stürzte ein Baum auf einen 61-jährigen Deutschen, welcher

selbst diesen Baum fällte. Trotz sofortigen Einsatzes von

Rettungswagen und Rettungshubschrauber verstarb der Mann noch an der

Unglücksstelle.

Die Arbeitskollegen wurden seelsorgerisch betreut.

Das Amt für Arbeitsschutz kam ebenso zum Einsatz wie eine

Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedland und Ermittler

des Kriminalkommissariats und der Kriminalpolizeiinspektion

Neubrandenburg. Die Ermittlungen zum Ablauf des Unglücksfalles dauern

an.

Der Verstorbene stammte aus der Nähe von Burow. Seine Angehörigen

wurden durch die Polizei informiert.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell