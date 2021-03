POL-LWL: Mann zog sich Beinverletzung bei Arbeitsunfall zu

Lüttow-Valluhn (ots) - Auf dem Dach eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet Lüttow- Valluhn an der BAB 24 hat sich ein 57-jähriger Mann am Mittwochvormittag eine schwere Beinverletzung zugezogen. Ein Mitarbeiter des betreffenden Betriebes hatte eine Begutachtung des Daches vorgenommen und war dabei von einer Leiter abgerutscht, die zur Überwindung zweier unterschiedlich hoher Gebäudedächer dient. Bei dem Sturz aus knapp zwei Metern Höhe zog sich der Mann wahrscheinlich eine Fraktur am Bein zu. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und rettete den Verunglückten vom Dach des Firmengebäudes. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die zuständige Arbeitsschutzbehörde über diesen Vorfall informiert.



