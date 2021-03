POL-LWL: Diebstahl auf Baustelle - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Zarrentin (ots) - Nach dem Diebstahl von Baumaterial auf einer Baustelle in Zarrentin bittet die Kriminalpolizei nun um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich am 12. März gegen 20 Uhr auf einer Baustelle im sogenannten "Schaalseepark". Zwei unbekannte Personen hatten seinerzeit mehrere Kunststoffkanalrohre gestohlen, die sie mit einem aus Auto und Anhänger bestehenden PKW- Gespann abtransportierten. Zu diesem Zeitpunkt sollen zwei Spaziergänger mit einem Hund unterwegs gewesen sein, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Die beiden Spaziergänger werden nun gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) in Verbindung zu setzen.



