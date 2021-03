POL-HRO: Zwei Mädchen aus Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Vermisstes Mädchen Vermisstes Mädchen

Rostock (ots) - Seit dem 23. März 2021, 20.20 Uhr sind die beiden 12-jährigen Mädchen Kimberly RADIG & Amely GRABOWSKI aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Rostock in Gehlsdorf abgängig. Beide Mädchen kommen ehemals aus dem Landkreis Rostock. Daher besteht die Möglichkeit, dass sie sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr auch dorthin bewegen.



Personenbeschreibung Kimberly:



- schlank

- 173 cm groß

- dunkle, lange Haare

- dunkle Hosen

- dunkler Pullover mit kleinen, weißen Vögeln bedruckt



Personenbeschreibung Amely:



- schlank

- 161 cm groß

- dunkle, schulterlange Haare

- dunkle Hose

- graue Strickjacke



Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnten. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat die Mädchen seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell