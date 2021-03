POL-NB: Kontrolle von zwei alkoholisierten Fahrzeugführern - Sicherstellung der Führerscheine folgte

Woldegk/Altentreptow (ots) - Heute Nacht haben die Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zwei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Kraftfahrzeug mit mindestens 1,1 Promille geführt und damit eine Straftat "Trunkenheit im Straßenverkehr" begangen haben.



Am 22.03.2021 um 23:50 Uhr haben die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow in der Teetzlebener Chaussee in Altentreptow ein Fahrzeug zur Verkehrskontrolle angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen deutschen Fahrzeugführer hat einen Wert von 1,10 Promille ergeben, so dass eine Blutprobenentnahme folgte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass das genutzte Fahrzeug nicht pflichtversichert ist. Somit muss sich der 37-Jährige neben der Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt.



Im zweiten Fall kontrollierten die Friedländer Beamten am 23.03.2021 um 01:25 Uhr einen 19-jährigen Fahrzeugführer, der auf das Tankstellengelände in Woldegk gefahren ist. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 19-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,24 Promille ergeben. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg sowie die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels. Die Beamten haben zudem die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.



Nach der Belehrung, dass die beiden Fahrzeugführer nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen dürfen, wurden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



