POL-NB: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Wohnwagens

Dargun (ots) - Am 23.03.2021 um 03:05 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin informiert, dass es soeben zu einem Diebstahl eines Wohnwagens (im Wert von ca. 35.000 Euro) vom Gelände eines Autohauses in Dargun/Zarnekow gekommen ist. Nach Angaben der Hinweisgeber sollen die Täter noch vor Ort sein.



Bei der Anfahrt nach Dargun kam den Beamten in der Rosestraße in Demmin ein Transporter mit Wohnwagen entgegen. Die Beamten wendeten den Funkstreifenwagen und stoppten das Fahrzeuggespann. Dabei handelte es sich um einen polnischen Transporter und den zuvor gemeldeten Wohnanhänger mit den originalen amtlichen Kennzeichen. Der 22-jährige polnische Fahrer saß alleine im Fahrzeug. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Demmin gebracht.



Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Tatverdächtige gewaltsam auf das umfriedete Gelände in Dargun/Zarnekow begeben, die Plane vom Wohnwagen abgenommen sowie gewaltsam das Deichselschloss des Wohnwagens entfernt. Anschließend wurde der Wohnwagen an das Zugfahrzeug gehangen und vom umfriedeten Gelände gefahren. Dabei touchierte er mit der linken Heckseite des Wohnwagens einen Zaunpfahl, wodurch am Zaunpfahl und auch an der Anstoßstelle des Wohnwagens ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren bzw. sind zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Der 22-jährige Tatverdächtige wird derzeit durch die Kripobeamten vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wird die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg entscheiden, ob ein Haftantrag gestellt wird.



