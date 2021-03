POL-NB: Unbekannte stehlen aus einem Einfamilienhaus In Röbel Schmuck und Bargeld

Neubrandenburg (ots) - Am 22.03.2021 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Einfamilienhaus in Röbel in der Wallpromenade zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. In dem Einfamilienhaus wohnen die 81-jährige deutsche Geschädigte und deren Tochter mit Familie. Im Tatzeitraum betraten unbekannte Täter das Wohnhaus über die unverschlossene Hauseingangstür auf der Rückseite des Hauses. Anschließend begaben sich die Täter in die Küche und in das Schlafzimmer der Geschädigten im Erdgeschoss des Hauses. Von dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von 600,-EUR. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Zur Tatzeit befand sich die 81-jährige Geschädigte zusammen mit einer Bekannten im Wohnzimmer im Erdgeschoss. Sie bekam von dem Einbruch nichts mit und bemerkte erst später den Diebstahl. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931-848224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell