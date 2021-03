POL-HRO: Ein Wochenende, drei Straftaten, sechs Tatverdächtige

Rostock (ots) - Am letzten Wochenende stellte die Rostocker Polizei insgesamt sechs Tatverdächtige fest, die in drei unterschiedlichen Straftaten beteiligt waren.



In einem Fall fiel am 20. März 2021, 13.40 Uhr einer Funkstreifenwagenbesatzung eine Frau auf, die mit einem Fahrrad auf den Schultern die Erich-Schlesinger-Straße überquerte. Dieses Fahrrad war durch den Rahmen und das Hinterrad mit einem dicken Kettenschloss gesichert. Sie wurde einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad vor zweieinhalb Jahren als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Frau handelt es sich um eine 38-jährige Polin, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und seit Januar 2021 durch das Amtsgericht Rostock zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten/-innen mehrere Werkzeuge fest, u. a. Bolzenschneider, Multitool, Sechskantschlüssel, Brieföffner, Nagelschere, Teppichmesserklinge. Darüber hinaus wurden diverse betäubungsmittelähnliche Substanzen aufgefunden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin, Ketamin und Kokain. Nach einer vorläufigen Festnahme und der Vorstellung beim Rostocker Amtsgericht wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Ein anderer Sachverhalt trug sich am 22. März 2021, 01.45 Uhr zu. Eine Anruferin teilte der Polizei mit, dass zwei Männer auf eine Schaufensterscheibe im Barnstorfer Weg einwirkten und gab Personenbeschreibungen an. Die eingetroffenen Polizeibeamten/-innen sahen die beschädigte Scheibe und begaben sich sofort auf die Suche nach den Tatverdächtigen. Im Nahbereich stellten sie zwei 14-jährige Deutsche fest. Weitere am Einsatz beteiligte Polizeibeamte/-innen stellten zudem einen 13-jährigen Deutschen fest, der sich in der Nähe versteckt hielt. Alle drei Personen wurden in das Polizeihauptrevier gebracht. Der Kriminaldauerdienst nahm die Spurensicherung am Tatort und sich anschließende Ermittlungen vor. Beweismaterial wurde sichergestellt. Am Schaufenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Eine entsprechende Mitteilung an das zuständige Jugendamt und eine Strafanzeige bezüglich des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls wurden seitens der Polizei gefertigt.



Am 20. März 2021, gegen 00.45 Uhr erhielt die Polizei folgenden Hinweis: Zwei Männer besprühen den Lagercontainer eines Fachmarktes in Rostock Lichtenhagen und eine weitere Person würde in einer Bushaltestelle "Schmiere stehen". Für den Einsatz kamen sowohl zivile als auch uniformierte Kräfte der Polizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Zuerst stellten die Beamten/-innen den 17-jährigen Deutschen in der Haltestelle fest, der wohl aufpassen sollte. Die Beamten/-innen sahen eine männliche Person in ein Waldstück flüchten, die sodann gestellt werden konnte. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen. Beide Jugendlichen sind der Polizei schon mehrfach bekannt. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Tatortarbeit und stellte die Beweismittel sicher. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



