POL-HWI: Mehrere Brände von Altpapiercontainern - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Im Zeitruam von Freitag, 19.03.2021, bis Sonntag, 21.03.2021, brannten in Wismar im Bereich Friedenshof mehrere Container mit Altpapier. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.



Zeugen, die im Bereich der Straßen Kapitänspromenade, Barlachweg oder Hans-Grundig-Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer

03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



