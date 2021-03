POL-LWL: Verkehrseinschränkungen im Zuge einer Demonstrationen in Parchim

Parchim (ots) - Im Zuge einer Demonstration kommt es am späten Sonntagnachmittag in Parchim zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind zwischen 17 und voraussichtlich 19 Uhr mehrere innerstädtische Straßen, unter anderem der Moltkeplatz, die Putlitzer Straße und die Buchholzallee. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.



