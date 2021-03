POL-NB: Schreckschusswaffe durch Polizei in Neubrandenburg sichergestellt

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 21.03.2021 gegen 00:40 Uhr teilten zwei Hinweisgeber der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums mit, dass aus einem Fenster

heraus in der Sponholzer Straße geschossen worden sein soll. Im

Rahmen von weiteren Befragungen konnte die Wohnung, aus welcher die

Schüsse abgegeben worden waren, in der dritten Etage ausfindig

gemacht werden. Es wurden der 20- jährige Mieter, sowie fünf weitere

Personen, im Alter zwischen 20 und 26 Jahren,in der Wohnung

angetroffen. Auf einem Fensterbrett (außen) konnten die eingesetzten

Beamten eine Schreckschusswaffe auffinden. Zum Sachverhalt befragt,

gaben die anwesenden Personen an, nicht Eigentümer der

Schreckschusswaffe zu sein. Die Waffe samt Munition wurde

sichergestellt und eine Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes gegen

das Waffengesetz aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Da in

der Wohnung sechs Personen, alle deutsche Staatsbürger, aus

unterschiedlichen Haushalten angetroffen wurden, wurde eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-

Verordnung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die

Kriminalpolizei übernommen.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







