POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hagenow (ots) -



Am 19.03.2021 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der L04 zwischen

Hagenow und Wittenburg ein Verkehrsunfall. Der polnische

Staatsangehörige kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, touchierte

einen Straßenbaum und kam im Folgenden auf dem Dach zu liegen. Der

Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,99

Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus Hagenow eine Blutprobe

entnommen und gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen und der ambulanten Versorgung der

Verletzungen wurde der Betroffene aus dem Krankenhaus entlassen.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 20.000,-

Euro). Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw musste die

L04 voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Hagenow (ots) - Corina Pohl



Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell