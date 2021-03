POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Quads

Details anzeigen entwendetes Quad entwendetes Quad

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 17.03.2021, 18:00 Uhr bis 18.03.2021, 07:00 Uhr ist es in der Neubrandenburger Oststadt zum Diebstahl eines Quads gekommen.



Bislang unbekannte Täter entwendeten das Quad des Herstellers "Kwang Yang Kymco" vom Typ "Maxxer" samt des Kennzeichen NB- DC 69 von einem Parkplatz in der Petrosawodsker Straße Höhe der Hausnummer 38. Nach bisherigem Erkenntnisstand könnte das Quad aufgrund eines defekten Lenkradschlosses weggeschoben oder auf einen Anhänger geladen worden sein können. Der Schaden wird mit 3000 EUR beziffert.



Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben oder Angaben zum Verbleib des Quads machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



