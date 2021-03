POL-SN: Kind von PKW angefahren

Schwerin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Obotritenring wurde am gestrigen Nachmittag ein 9-jähriges Kind verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen trat gegen 15.50 Uhr der 9-jährige Junge, im Bereich des Abzweiges Demmlerplatz, plötzlich rückwärts auf die Fahrbahn.



Ein 63-jähriger Kia-Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit dem Kind nicht verhindern.



Mit Verletzungen im Beinbereich wurde der 9-Jährige zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeführt.



