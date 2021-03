POL-HRO: Passantin rettet ältere Dame aus Kanal

Teterow (ots) -



Am 18.03.2021 gegen 16:25 Uhr meldete eine aufmerksame Passantin,

dass eine ältere Dame in den Kanal an der Badeanstalt in Teterow

gestürzt sei. Laut der Hinweisgeberin sei die Dame ohne äußere

Einflüsse kopfüber in den Kanal gefallen.

Nur durch ihr sofortiges und beherztes Eingreifen konnte sie die Dame

aus dem Wasser ziehen und ihr somit vermutlich das Leben retten.

Der Rettungsdienst versorgte die Frau und verbrachte sie zur

Beobachtung ins Teterower Krankenhaus. Ohne das beherzte Eingreifen

der Hinweisgeberin hätte die Frau die kalte Nacht im Wasser wohl

nicht überlebt.



