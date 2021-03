POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 nach plötzlichem Hagelschauer - Erstmeldung

Wismar (ots) - Die BAB 20, zwischen der Anschlussstelle Lüdersdorf und der Raststätte Schönberger Land, ist derzeit in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt. Grund ist ein Unfall, bei dem insgesamt sechs PKW involviert sind. Von den neun beteiligten Personen sind nach aktuellem Stand drei leichtverletzt.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, aufgrund der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Die Bergung der Fahrzeuge dauert an.

Ursache für die Kollision ist nach ersten Erkenntnissen ein plötzlicher Hagelschauer.



