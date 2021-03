POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Schönberg

Schönberg (ots) - Die seit gestern Nachmittag vermisste 15-Jährige aus 23923 Schönberg ist am heutigen Tag durch die Polizei wohlbehalten aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit gelöscht.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der

Suche.



Die Medien werden um Löschung aller in diesem Zusammenhang stehenden

personenbezogenen Daten und Lichtbilder gebeten.



