POL-LWL: Geräteschuppen in Kleingartenanlage niedergebrannt

Ludwigslust (ots) - In einer Kleingartenanlage in Ludwigslust ist am Donnerstag ein Gerätehaus niedergebrannt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Brand wurde am Mittag in der Anlage im Rennbahnweg entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Geräteschuppen, in dem verschiedene Gartengeräte und Werkzeuge gelagert waren, bereits niedergebrannt. Eine angrenzende Gartenlaube blieb unversehrt. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass der Brand im Inneren des Schuppens ausgebrochen ist. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Brandursache noch an.



