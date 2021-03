POL-HRO: Offene Haftbefehle bei Fahrzeugführer

Rostock (ots) - In der Nacht hielten die Einsatzkräfte einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt an. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich eine weitere Auffälligkeit heraus.



In der Nacht vom 18. März hielt die Polizei den Fahrer eines E-Scooter an. Der Mann, der im Bereich Barnstorfer Weg unterwegs war, stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Eine Testung ergab einen Atemalkoholwert von insgesamt 1,14 Promille. Daraufhin wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Während der Überprüfung der Personalien stellen die BeamtInnen fest, dass gegen den 35-jährigen Deutschen zwei offene Haftbefehle vorlagen. Diese wurden daraufhin umgehend realisiert.



