POL-LWL: Quad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Dömitz (ots) - Von einem Parkplatz in Dömitz ist am Mittwoch ein Quad gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 und 16 Uhr auf dem Parkplatz am Stadtrand an der Kreuzung B 191/ B 195. Dabei handelt es sich um ein gelb- blaues Quad der Marke "Suzuki" mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Landkreis Lüchow- Dannenberg (DAN). Der Zeitwert des vierrädrigen Fahrzeuges beläuft sich laut Besitzer auf ca. 3.000 Euro. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des gestohlenen Quads.



