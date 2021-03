POL-ANK: 9-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anklam (ots) - Heute Morgen (18. März 2021) ereignete sich gegen 06.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 197, bei dem ein 9-jähriges Mädchen von einem LKW erfasst wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer eines LKW die B197 aus Richtung Sarnow kommend in Richtung Pelsin. Auf Höhe der Ortschaft Stretense überquerte eine 9-jährige Fußgängerin zunächst die Bundesstraße, kehrte anschließend jedoch wieder um und ging in Richtung Gemeindestraße zurück. Trotz reduzierter Geschwindigkeit und aufgrund des Richtungswechsels ist es zum Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem Mädchen gekommen. Die 9-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht werden.



