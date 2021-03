POL-NB: Vermisster 55-Jähriger in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Seit 11:10 Uhr des heutigen Tages (17.03.2021) wird der 55-jährige Ralf Burchard vermisst. Dieser wurde letztmalig am Lidl-Markt in Ueckermünde gesehen.

Der Vermisste ist 180 cm groß, von schlanker Gestalt und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einem blauen Parka (Fellbezug an der Kapuze), einer grauen Jogginghose und braunen Schuhen bekleidet.

Herr Burchardt benötigt dringend medizinische Hilfe.



Die Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Fährtensuchhundes blieben bisher ergebnislos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise werden durch das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820, jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell