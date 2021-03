POL-HWI: Zeugen zum Unfall zwischen PKW und Radfahrerin gesucht

Lüdersdorf (ots) - Bereits am 07. März ereignete sich auf der Kreisstraße 01 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin, bei dem die Radlerin leicht verletzt worden ist.



Die 39-Jährige befuhr am späten Nachmittag des 07. März (etwa 17:00 Uhr) die K 01 von Selmsdorf nach Lüdersdorf.



Kurz vor dem Abzweig nach Palingen sei die Radlerin von einem PKW überholt worden. Dieser habe offenbar den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten, so dass der Spiegel des PKW die Frau während des Überholens berührte. Die Radfahrerin, die einen Sturz noch verhindern konnte, erlitt hierdurch leichte Verletzungen am Arm.



Der unfallbeteiligte PKW, der hellblau-metallicfarben gewesen sei, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Die Polizei in Grevesmühlen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03881 722 0 entgegen, ebenso die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede beliebige Polizeidienststelle.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell