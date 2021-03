POL-NB: Schwerverletzter nach Arbeitsunfall in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am heutigen 17.03.2021 ist es in der Warliner Straße in Neubrandenburg zu einem Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-jährige deutsche Arbeiter gegen 12:20 Uhr mit der Säuberung einer Räummaschine beschäftigt, als er bei laufendem Betrieb mit dem Arm in eine laufende Umlenkrolle geriet. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen. Lebensgefahr kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.



Zur Ermittlung der Unfallursache kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Ein Fremdverschulden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGus) wurde verständigt.



