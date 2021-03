POL-SN: Vermisster 19-Jähriger

Details anzeigen Ahmad Hmade Ahmad Hmade

Schwerin (ots) - Die Schweriner Polizei sucht aktuell nach



Ahmad Hmade.



Herr Hmade ist seit gestern Abend aus der elterlichen Wohnung in der Gagarinstraße abgängig.



Beschrieben wird der Vermisste wie folgt:

171cm, sportliche Figur, bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, blauen Sportjacke, schwarzen Windjacke und einer grauen Mütze.



Die Herr Hmade ist suizidgefährdet und auf Medikamente angewiesen.



Hinweise zum Aufenthalt der Person bitte an die Polizei über den Notruf 110 oder an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224



