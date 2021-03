POL-NB: Zwei Feststellungen von Trunkenheitsfahrten

Sassnitz und Barth (LK VR) (ots) - Am 16.03.2021 gegen 22.15 Uhr wurde durch eine Funkwagenbesatzung auf der Landstraße zwischen Prora und Mukran eine 40- jährige Skoda- Fahrerin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 1,44 Promille festgestellt. Die Fahrzeugführerin wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zum Polizeirevier Sassnitz verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.



Kurze Zeit später, gegen 22.50 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades auf der L 23 in Höhe des Flughafens Barth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier wurde festgestellt, dass der 42-jährige Mann einen Atemalkoholwert von 1.23 Promille aufwies. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und eine Anzeige wurde gefertigt.



