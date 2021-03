POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 17-Jährigen

Rostock (ots) -



Seit dem 16.03.2021, 17:00 Uhr wird der 17-jährige



DIETZEL, Doménique



vermisst. Dieser war bei seinen Großeltern im Bereich

Rostock-Evershagen zu Besuch und verließ die Häuslichkeit in

unbekannte Richtung.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- ca. 180 cm groß und schlank

- längere dunkle Haare

- bekleidet mit einem dunkelblauen Parka, blauer Jogginghose, roten

Turnschuhen und einem blauen Basecap

- mitgeführt wird ein schwarzer Rucksack mit neonfarbenen Ornamenten



Aufgrund einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung kommt es

bei dem 17-Jährigen zu einem auffälligen Gangbild in Form von Laufen

auf Zehenspitzen und wippenden Bewegungen. Weiterhin ist der

Vermisste auf Medikamente angewiesen.



Da die polizeilichen Maßnahmen bislang nicht zum Auffinden des

Doménique Dietzel geführt haben, bittet die Polizei die Bevölkerung

um Mithilfe. Wer hat den jungen Mann gesehen oder kann Angaben zu

seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier

Rostock - Lichtenhagen unter 0381 - 77070, der Notruf unter 110 sowie

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Corina Pohl

Einsatzleitstelle PP Rostock



