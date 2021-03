POL-HST: Nachmeldung: Leichnam auf der Insel Rügen aufgefunden - Identität geklärt

Bergen auf Rügen (ots) - Die Identität des am 23.02.2021 in der Nähe des Nonnensee bei Bergen auf Rügen aufgefundenen Leichnams konnte geklärt werden. Nach rechtmedizinischen Untersuchungen handelt es sich bei dem Verstorbenen um den seit dem 01.10.2020 als vermisst geltenden 63-jährigen Deutschen aus Sassnitz, der zuletzt im Bergener Krankenhaus behandelt wurde.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens ergaben keinerlei Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat.



Die Öffentlichkeitsfahndung für den 63-Jährigen wird hiermit beendet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung in diesem Zusammenhang.



Um Löschung aller personenbezogenen Daten zu dem Verstorbenen wird hiermit gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell