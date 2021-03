POL-HST: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Stralsund

Stralsund (ots) - Bereits am 08.03.2021 gegen 10.15 Uhr soll es am Bahnübergang Voigdehäger Weg in Stralsund zu einer Körperverletzung gekommen sein, zu der die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht.



Nach derzeitigem Kenntnisstand standen am Bahnübergang zur oben genannten Zeit mehrere Fahrzeuge vor den geschlossenen Schranken. Der bislang unbekannte Fahrer eines PKW stieg aus seinem Fahrzeug und ging zum Fahrer des davor stehenden PKW Suzuki. Auf der Fahrerseite kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Unbekannte dem 22-jährigen deutschen Suzuki-Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem die Schranken wieder öffneten entfernte sich der Unbekannte mit seinem PKW.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die diese Tat beobachtet haben. Konkret soll ein Fahrer eines Pickup vor Ort geäußert haben, dass er die Tat aufgenommen habe. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



