POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines Reetdachhauses in Peenemünde

Peenemünde (ots) - Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits mitteilte, kam es am 15.03.2021 gegen 20:30 Uhr zu einem Brand eines Reetdachhauses in Peenemünde (siehe Pressemitteilung vom 16.03.2021, 00:19 Uhr unter~https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4864677).



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden heute (16.03.2021) durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Dieser kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass derzeit keine Hinweise für einen technischen Defekt vorliegen. Die Kriminalpolizei wird daher weiterhin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.



