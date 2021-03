POL-GÜ: Betrunkener Autofahrer fährt Verkehrszeichen um

Güstrow (ots) - Ein 61jähriger deutscher Autofahrer fuhr am 16.03.2021 gegen 06:15 Uhr in Güstrow ein Verkehrszeichen um und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei konnten das gemeldete Auto feststellen und stoppen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Wie sich herausstellte war der Mann mit 2,81 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige erstattet. Der Sachschaden beträgt 1.700 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell