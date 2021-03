POL-NB: Betäubungsmittel in Neustrelitz beschlagnahmt

Neustrelitz (ots) - In der heutigen Nacht (16.03.21, gegen 01:30 Uhr) wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße gerufen, da es dort Beschwerden wegen Ruhestörung gab.



Als der Verursacher des Lärms die Wohnungstür öffnete, schlug den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Nach erfolgter Belehrung erklärte sich der 21-jährige Wohnungsinhaber einverstanden, seine Wohnung durchsuchen zu lassen.



Bei der Durchsuchung fanden die Beamten über 20 Setzlinge von Cannabispflanzen, Dosen mit Cannabisblüten und Dosen mit bisher unbekannter Substanz auf. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die unbekannte Substanz muss noch bestimmt werden.



Darüber hinaus wurden in der Wohnung sechs Handys und über 500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden auch das Geld und die Telefone beschlagnahmt.



Die Ermittlungen gegen den 21-jährigen Deutschen, wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg übernommen.



