POL-NB: Brand eines Carports und PKW

Gandemow auf der Insel Rügen (LK VR) (ots) - Am 15.03.2021, gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Carport- bzw. Pkw- Brand.

Ein ca. 30 Jahre alter Mercedes im Wert von 6.000 Euro und ein Carport fingen Feuer, welches durch die Kameraden mehrerer Feuerwehren gelöscht werden musste.

Die L 301 und die K 7 waren für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt am PKW ausgegangen.



