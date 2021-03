POL-NB: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen von Mitarbeitern der Landespolizei gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 15.03.2021 gegen 18.00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg darüber informiert, dass auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz für Angestellte und Beamte der Landespolizei an der Darrenstraße vier Personen an den dort abgestellten Fahrzeugen randalieren sollen.

Bei der Überprüfung konnten in der Tat frische Beschädigungen an zwei der dort parkenden PKW, welche Bediensteten der Landespolizei gehören, festgestellt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Im unmittelbaren Nahbereich konnte die beschriebene Personengruppe (drei syrische Staatsangehörige im Alter von 25, 25 und 26 Jahren und eine deutsche Staatsangehörige im Alter von 15 Jahren) angetroffen werden. Die Personen saßen nah beieinander, ohne sich an die aktuell geltenden Corona- Bestimmungen zu halten, so dass gegen sie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona- LVO M-V gefertigt wurden.

Wie sich herausstellte, war eine Person der Gruppe unvermittelt auf die Fahrzeuge zugegangen und hatte auf diese eingetreten, wovon ihn die anderen abhalten wollten.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der 25- jährige alkoholisierte, syrische Tatverdächtige uneinsichtig und aggressiv, weswegen er zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell