POL-HWI: Angemeldete Versammlung am 15. März 2021

Wismar (ots) - Die für den heutigen Montag bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldete Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



An dem Aufzug unter dem Motto "Friedlich gemeinsam für unsere Grundrechte für eine lebenswerte Zukunft" der gegen 18:15 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz startete, beteiligten sich etwa 60 Personen. Polizeikräfte sowie Mitarbeiter der Versammlungsbehörde begleiteten den Aufzug, der gegen 19:00 Uhr nach der Durchführung mehrerer Redebeiträge auf dem Weidendamm endete.



Die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer kamen den erteilten Auflagen der Versammlungsbehörde zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung eines gebotenen Abstandes grundsätzlich nach. Mehrere Atteste, die von der Pflicht zum Tragen eines entsprechenden M-N-S befreien, konnten vorgelegt werden.



Im Rahmen des Versammlungsgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im Bereich der Innenstadt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell