POL-HWI: Bauschutt illegal in Groß Stieten entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Circa fünf Kubikmeter Bauschutt, neben Betonteilen auch diverse Balken und eine Holztür, entsorgten unbekannte Täter im Bereich des Garagenkomplexes in der Wirtschaftsstraße in Groß Stieten.



Angezeigt wurde die illegale Abfallbeseitigung, die offenbar im Zeitraum vom Mittag des 02. März bis zum darauffolgenden Morgen stattfand, bereits am 03. März 2021.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



