POL-SN: Verkehrsunfall Richtung Wittenförden

Schwerin (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden kam es am heutigen frühen Nachmittag auf der Kreisstraße 66, in Richtung Wittenförden.



Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Klein Rogahn kommend, nach links in Richtung Wittenförden auf die Kreisstraße zu fahren.

Dabei übersah er das Fahrzeug einer 36-jährigen Frau, die aus Wittenförden kam.



Beide Fahrzeuge kollidierten so heftig miteinander, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, sie wurden abgeschleppt.



Durch den Verkehrsunfall erlitt die 36-Jährige einen Schock und wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung betreut.



Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro, der Verkehr wurde an der Unfallstelle abgeleitet.



