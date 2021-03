POL-NB: Mehrstündige Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall

B96 (ots) - Am 15.03.2021 gegen 08:00 Uhr ist es auf der B96 zwischen Usadel und Ehrenhof zu einem Verkehrsunfall gekommen, durch welchen es in der Folge zur stundenlangen halbseitigen Sperrung bzw. Vollsperrung gekommen ist. Der Fahrer eines Sattelzuges mit Auflieger befuhr die B96. Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich Höhe Blumenholz der Auflieger von der Sattelzugmaschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz waren vor Ort und haben den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Bergung des Aufliegers ist die B96 seit ca. 12 Uhr vollgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen werden mit einem Kran durchgeführt und noch einige Zeit andauern. Umleitungen wurden ausgeschildert, so dass die Fahrzeuge über Penzlin oder über Burg Stargard nach Neustrelitz fahren sollen.



Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wird über den Verkehrsfunk informieren, wenn die Bergungsmaßnahmen und damit die Vollsperrung beendet ist.



