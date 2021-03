POL-SN: Vermisste Mädchen wieder zu Hause

Schwerin (ots) - Die am heutigen Morgen als vermisst gemeldeten 13- und 14-jährigen Mädchen aus Schwerin bzw. Consrade sind wohlbehalten in die elterliche Obhut zurückgekehrt, beiden geht es gut.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien und bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach den vermissten Mädchen und bittet um die Löschung der Personendaten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell