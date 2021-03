POL-HRO: Auffahrunfall am Warnowufer

Rostock (ots) - Am 14. März ereignete sich am Abend ein Unfall zwischen zwei Pkw am Warnowufer.



Eine 20-jährige Deutsche stand gegen 21:00 Uhr mit ihrem Pkw an einer roten Ampel auf der Fahrbahn "Am Strande" auf Höhe der Holzhalbinsel und fuhr in Richtung des Stadthafens auf der linken Spur. Von hinten näherte sich ein 61-jähriger Türke mit seinem Pkw und fuhr auf das Fahrzeug der 20-Jährigen auf. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer ergab eine Alkoholisierung von 1,82 Promille. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des Mannes.



Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 4.000 EUR. Das aufgefahrene Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.



