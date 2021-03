POL-NB: Falsches Gewinnspielversprechen bringt Senior um 1.700 EUR

Details anzeigen Warnung vor Schockanrufen Warnung vor Schockanrufen

Feldberg (ots) - Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Feldberg meldete sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz. Sie machte sich Sorgen um einen älteren Herren, der in den letzten Tagen mehrere Google-Play-Karten gekauft hatte und sie vermutete einen Betrug.



Der Verkäuferin war der Senior bekannt und so konnten die Beamten den 80-jährigen Deutschen zu Hause aufsuchen.



Der Mann berichtete den Polizisten, dass er von einer Frau angerufen worden war, die ihm mitteilte, dass er im Lotto gewonnen hat. Damit ihm der Gewinn in Höhe von 30.000 EUR ausgezahlt werden kann, müsse er jedoch Gebühren entrichten.



Ihm wurde durch die Anruferin erklärt, wie und wo er die Google-Play-Karten erwerben kann. Leider hatte er die Codes der Karten bereits vor dem Eintreffen der Beamten freigerubbelt und telefonisch weiter gegeben. Somit übermittelte der Senior einen Wert von 1.700 EUR an die Betrüger.



Wenn Sie nicht Lotto spielen, können Sie auch nicht gewinnen! Bei einem tatsächlichen Gewinn werden keine Gebühren erhoben. Schon gar nicht in bar oder durch Gutscheinkarten. Weder für die Lottogesellschaft, den Sicherheitsdienst, den Transport oder die Notarin!



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell