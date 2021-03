POL-NB: Ergänzung zur Meldung v. 14.03.2021, 11:19 Uhr-Weitere Schmierereien in Stavenhagen festgestellt

Malchin (ots) - Durch Beamte des Polizeireviers Malchin wurden in 17153 Stavenhagen, Malchiner Straße weitere Schmierereien festgestellt. An einen Zaun Malchiner Str. 38 hatten die Täter mit Farbe ein Hakenkreuz 40 x 40 cm sowie "Good night left sight" und die Zahl "402" gesprüht. Die Stavenhagener Synagoge befindet sich im Haus Nr. 40, wurde jedoch nicht direkt angegriffen. Trotzdem prüft der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg, ob ein Zusammenhang besteht.



